Político espanhol utiliza máscara para fingir que sabe falar inglês | VÍDEO

O político espanhol Carlos Galiana foi protagonista de um momento insólito, num evento da Comissão Europeia, em Valência, Espanha. Em substituição do presidente da Câmara da cidade espanhola, Galiana discursou no evento online que pretendia promover Valência como Capital Europeia da Inovação e aproveitou a utilização da máscara de proteção para utilizar um intérprete e fingir que falava fluentemente inglês.

Com uma máscara no rosto, o vereador da autarquia fingia estar a falar, gesticulava e mexia o rosto. No entanto, a voz que se ouvia era a de outra pessoa. Apesar de também ser ator de profissão, muitos dos espetadores aperceberam-se que a voz não pertencia a Galiana.

O político já veio a público pedir desculpa pelo sucedido e admitiu que a sua conduta “não foi a mais adequada”, no entanto, muitos internautas não parecem satisfeitos e já apelaram à demissão de Galiana nas redes sociais.