Dier abandona campo para ir à casa de banho... E Mourinho vai atrás dele

José Mourinho foi protagonista de um momento insólito durante um jogo entre o Tottenham e o Chelsea. O jogador Eric Dier abandonou o campo, ao minuto 77 da partida, para ir à casa de banho.. e o técnico português. foi atrás dele. O vídeo do momento foi partilhado na internet e já recebeu milhares de visualizações e comentários a brincar com a situação.

No final do jogo, o futebolista também decidiu brincar com o assunto nas redes sociais e disse que "o homem do jogo" foi o papel higiénico. "Se foi uma surpresa ver Mourinho ir atrás de mim? Ele estava insatisfeito, mas não havia nada a fazer. A natureza estava a chamar-me. Houve uma oportunidade deles quando eu não estava em campo, mas felizmente eles não marcaram", disse ainda na zona de entrevistas rápidas.

Mourinho também falou do assunto e diz que a situação foi "normal". "Teve de ser, teve de ser. Algo normal quando se está completamente desidratado, consequência do que fez por nós em campo. Eu sabia que ele tinha de ir à casa de banho, simplesmente fui tentar meter-lhe alguma pressão para voltar o mais rápido possível em campo. Na quinta-feira [o Tottenham defronta o Maccabi Haifa, para a Liga Europa] não o posso meter a jogar, caso contrário mato-o", afirmou o treinador da equipa inglesa.

