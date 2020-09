Aproximam-se as eleições presidenciais nos Estados Unidos e várias celebridades têm utilizado as suas redes sociais para apelar ao voto, como foi o caso de Kylie Jenner. No entanto, o apelo da empresária está a dar que falar, tudo porque foi feito…em biquíni.

"Já estão registados para ir votar?", questionou na legenda das imagens partilhadas no Instagram, onde surge a posar em biquíni.