Demi Lovato acabou noivado depois de descobrir "verdade" sobre ex-noivo

Depois de seis meses de relação e dois de noivado, Demi Lovato e Max Ehrich terminaram a relação, mas o ex-casal continua a dar que falar. Depois de Max Enrich ter dito que soube do fim no noivado pela imprensa, há agora quem diga que o relacionamento chegou ao fim porque Demi Lovato descobriu toda a “verdade” sobre o ex-noivo.

"Foi muito doloroso para a Demi quando percebeu que as intenções do Max não eram genuínas. Acabar com o noivado não foi uma decisão fácil", disse fonte próxima da cantora à revista People.

"A Demi e o Max estiveram juntos praticamente 24 horas por dia durante meses. Viviam numa bolha sem nenhum stress e tudo era divertido”, disse, relevando que, no entanto, tudo se complicou quando Max foi de Los Angles para Atlanta para gravar um filme.

“Ele viu-se envolvido por Hollywood", disse a fonte, acrescentando que Demi Lovato começou a perceber que o ator a estava a usar para subir na carreira.

"Foi muito difícil para a Demi admitir que tinha errado em relação ao Max", rematou.