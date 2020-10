Número de internados não pára de aumentar. Há 107 doentes em Cuidados Intensivos

Foram registados mais 854 novos casos de covid-19 e seis óbitos em Portugal esta quinta-feira. Assim, desde o início da pandemia, o país soma um total de 76.396 infetados e 1.977 vítimas mortais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos novos casos, 415 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 340 no Norte. Há mais 54 casos no Centro, mais 10 no Alentejo e 28 no Algarve. Nos arquipélagos, os Açores registam mais um caso e a Madeira mais seis.

Cinco dos oito óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e um na região Norte.

Os dados desta quarta-feira revelam ainda que há 682 pessoas internadas devido à covid-19 em Portugal, mais 16 do que ontem. Destas, 107 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais duas face ao último balanço.

Até ao momento, já recuperaram da doença 48.937 pessoas, mais 441 casos nas últimas 24 horas.

Portugal tem 25.482 casos ativos do novo coronavírus –o número mais elevado desde o início da pandemia no país.

O boletim revela ainda que autoridades de saúde têm 45.184 pessoas sob vigilância.

Consulte aqui o boletim na íntegra.