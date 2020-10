Número de casos e óbitos diários voltou a descer no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 6.914 casos do novo coronavírus no Reino Unido. Este número representa uma descida em relação aos dados partilhados esta quarta-feira, onde foram registadas 7.108 novas infeções. Desde o início da pandemia, já foram infetadas 460.178 pessoas no país.

Desde ontem, foram registados mais 59 óbitos no Reino Unido. Também o número de vítimas mortais teve um decréscimo em relação aos dados de quarta-feira, onde ocorreram 71 óbitos relacionados com o vírus. De acordo com as autoridades de saúde inglesas, já morreram 42.202 infetadas com o vírus.