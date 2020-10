Donald Trump “ansioso” por debate com Joe Biden no próximo dia 15

Donald Trump anunciou esta terça-feira no Twitter que se sente pronto para participar no próximo debate televisivo contra o candidato democrata, Joe Biden, já no dia 15 de outubro.

Depois de ter estado internado com covid-19, o presidente dos Estados Unidos já teve alta e, agora, garante que se está a “sentir fantástico”, como escreveu no Twitter.

Depois, Trump escreveu ainda na mesma rede social que está “ansioso para (participar) no debate da noite de quinta-feira, 15 de outubro, em Miami”. “Vai ser ótimo”, disse.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!