Número de casos diários de covid-19 em Itália continua a aumentar

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 5.372 novos casos de covid-19 em Itália. Comparativamente aos números registados esta quinta-feira ocorreu um aumento significativo - quase mais mil casos do que ontem - quando foram confirmados 4.458 casos do novo coronavírus no país. Desde o dia 16 de abril que não existia um número tão elevado de novos casos de covid-19 em Itália, ou seja há quase seis meses. Desde o início da pandemia, já foram registadas 343.770 infeções no país.

Foram ainda confirmados mais 28 óbitos desde ontem, o que também se traduz num aumento comparativamente aos dados de quinta-feira, quando foram confirmadas 22 vítimas mortais. No total, já 36.111 pessoas morreram infetadas com o novo vírus.

Nas últimas 24 horas, mais 161 pessoas infetadas deram entrada nos hospitais do país, ultrapassando a marca dos quatro mil internados. No total existem 4.086 pessoas hospitalizadas, das quais 387 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.

No total, existem 70.110 casos ativos da doença no país. Por outro lado, 237.549 pessoas já recuperaram da infeção de acordo com as autoridades de saúde italianas.