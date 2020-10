Registada primeira vítima mortal do surto de Mora

Morreu a primeira pessoa relacionada com o surto da vila de Mora, no distrito de Évora. Um homem com cerca de 69 anos, trabalhador na Santa Casa da Misericórdia de Mora, morreu, esta sexta-feira, infetado com covid-19, avançou o Jornal de Notícias.

A vítima mortal estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Espírito Santo, em Evóra. Mais de 60 pessoas foram infetadas com covid-19 na sequencia do surto, das quais ainda existem seis pessoas internadas.

Recorde-se que o surto na vila alentejana teve início no dia 9 de agosto, quando foram reportados os primeiros três casos do novo coronavírus na região