O infeliz carregador de botijas de gás

A frase é tão essencialmente prática que só poderia ter sido escrita por um britânico: «On 12 September 1885, Arbroath played in the opening round of the Scottish Cup against Aberdeen-based club, Bon Accord, and the official score line reads as 36-0». Nenhuma tergiversão, nenhuma emoção exposta, apenas a constação de um facto que não deixava de ser chocante: o Bon Accord, com seu nome tão delicodoce, levara um daqueles achacamentos que se recordam per omnia saecula saeculorum, e aqui estamos, nesta páginas, a provar cabalmente a veracidade da expressão. O autor da frase é um escritor e jornalista que vive actualmente em Espanha, perto de Madrid, e além de ser completamente fascinado pela história do futebol assina a sua obra – que já vai sendo espessa – com o nome de Gary Thacker.

Foi Gary que me alertou pela primeira vez para o tal encontro entre o Arbroath e o Bon Accord ocorrido lá pelas calendas de Dezembro de 1885, decorrem agora 135 anos. Disputava-se a primeira eliminatória da Taça da Escócia e o resultado foi tão abracadabrante que ainda hoje há quem se disponha a fuçar em jornais velhos e testemunhos dispersos para tentar perceber a razão de tamanho cataclismo.

Foi um embate de gente madura e outra nem por isso. Se o Arbroath fora fundado em 1878, o Bon Accord vira a luz do dia apenas um ano antes. Não era um clube de futebol verdadeiraamente estruturado: era apenas um grupo de rapaziada que jogava ténis, râguebi e pólo e que, quando se juntava para um momentos de association, assumia o nome do bairro de Aberdeen onde quase todos viviam. Além disso, estava a contas com muitas contas, ou seja, metido em sarilhos financeiros que não pareciam de fácil resolução. Obviamente que estas informações começam a feder a desculpas, mas verdadeiramente os moços de Aberdeen também têm direito a apresentar uma (ou várias) justificação para terem sido escambulhados daquela forma e nem a morte de todos os elementos da equipa os exime de trazerem a lume argumentos válidos.

Gary Thacker assume ter encontrado provas irrefutáveis que os infelizes derrotados subiram ao relvado de Arbroath’s Gayfield Park com somente nove jogadores. Além do mais, não tinham nenhum guarda-redes disponível e nem sequer equipamentos para se fardarem a preceito nos balneários. Convenhamos que a desgraça do Bon Accord ganhava foros de ridículo. Ou mesmo de grotesco.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.