Portugal tem o quarto dia consecutivo com mais de mil casos de infeção por covid-19

Portugal registou este domingo mais 1.090 infetados com o novo coronavírus, menos 556 casos do que o dia anterior, no entanto este é o quarto dia consecutivo com um número de infetados nas últimas 24 horas superior a mil. O país reporta ainda mais 13 mortes em relação ao dia anterior, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

No total, desde o início da pandemia, Portugal regista 86.664 infetados e 2.080 óbitos. Atualmente, o número de casos ativos no país é de 31.397. Existem ainda 48.413 contactos em vigilâncias pelas autoridades de saúde.

O maior aumento de casos aconteceu na região Norte, onde houve novos 625 casos, seguindo-se depois a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 329 infetados. No centro, existem mais 82 casos, 43 no Algarve e sete no Alentejo. Na Madeira há cinco novos doentes com coronavírus e no Açores não há número – em nota de rodapé, o boletim esclarece que o relatório deste domingo reflete uma descida no número total de casos do arquipélago, por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde.

Seis dos óbitos registados hoje ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte e uma no Alentejo.

Nas últimas 24 horas houve mais 12 internamentos num total de 843 e mais dois nos cuidados intensivos, sendo que agora existem, então, 124 doentes infetados com coronavírus em Unidades de Cuidados Intensivos. Num total de 53.187 pessoas recuperadas, há mais 384 recuperados.