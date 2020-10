Lewis Hamilton ganha GP Eifel e iguala Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) somou este domingo a sua 91ª vitória em Grandes Prémios de Fórmula 1, fazendo história ao igualar o recorde de triunfos de Michael Schumacher.

O piloto britânico terminou o GP de Eifel, disputado no circuito de Nurburgring (Alemanha), à frente de Max Verstappen e Daniel Ricciardo, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Hamilton reforçou assim a liderança do Mundial, com 230 pontos, mais 69 do que o 2.º classificado, Valtteri Bottas, e mais 83 do que o 3.º, Max Verstappen.