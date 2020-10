Profissionais do setor infantil perdem 397 euros por mês com pandemia

Os profissionais que atuam na área infantil registam em média uma quebra dos lucros de 397 euros por mês, sendo que 77% dos inquiridos afirmam estar a receber, neste momento, menos de 500 euros mensais, revela a plataforma online Fixando, num estudo realizado junto de 1200 profissionais da área e utilizadores da plataforma.



Com o objetivo de medir o impacto da pandemia na vida das crianças e dos profissionais da área em Portugal, este estudo – realizado entre os dias 29 de setembro e 7 de outubro pela plataforma para a contratação de serviços locais –, adianta ainda que um em cada dois profissionais não irá “sobreviver” a partir de dezembro, caso a situação se mantenha.

Ainda assim, a medidas adotadas no local de trabalho “têm sido tomadas no sentido de respeitar as regras de segurança, nomeadamente a desinfeção de mãos, dos espaços, dos materiais de trabalho e utilização de máscaras”, refere o relatório.



Já do lado dos familiares das crianças, a preocupação recaí não só sobre a segurança, mas também sobre o impacto da pandemia na vida social e nas rotinas, sendo que 49% dos inquiridos considera muito negativo o impacto da pandemia e das restrições na vida das crianças.



Relativamente à sensação de segurança, 64% das famílias considera insegura a realização de festas de aniversário, 40% insegura a participação em atividades extracurriculares, 51% insegura a frequência de parques infantis e similares.