Piers Morgan revela que é "tecnicamente casado" com Paris Hilton

Jornalista casou-se com a celebridade em 2009 para um programa de televisão.

Piers Morgan surpreendeu a colega de televisão Susanna Reid, durante o programa Good Morning Britain, da BBC, ao revelar que “tecnicamente” é casado com Paris Hilton.

A dupla conversava com a celebridade norte-americana por videochamada, quando Piers Morgan decidiu recordar um momento ocorrido em 2009. O jornalista britânico lembrou que se casou com Paris numa cerimónia em Las Vegas e que teve direito à presença de um sósia de Elvis Presley, O objetivo era mostrar, durante um programa de televisão, como era fácil dar o nó na cidade do pecado.

"Ela ainda é minha esposa tecnicamente", disse. "Nós casamo-nos em Las Vegas para um programa de TV. É uma história verdadeira, há um vídeo disso", acrescentou.

No entanto, Piers Morgan esclareceu que o casamento não era juridicamente válido e, portanto, a sua mulher, Celia Walden, não precisava de se preocupar.