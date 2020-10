Não morriam tantas pessoas devido à covid-19 em Portugal desde o dia 20 de maio

Portugal registou esta terça-feira 1.208 novos casos de covid-19 e mais 16 mortes. Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram que o país tem um total acumulado de 89.121 infetados e 2.110 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O número de mortes desta quarta-feira é o mais alto dos últimos meses. Desde o dia 20 de maio, quando também foram registadas 16 mortes, que o número não era tão elevado. Destes 16 óbitos, 10 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, e um no Centro.

A região Norte volta a ser aquela onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos das últimas 24 horas, com 713 novos infetados. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 340 casos, no Centro mais 94, no Alentejo mais 32 e no Algarve mais 24. Quanto aos arquipélagos, os Açores somam mais dois casos e na Madeira há mais três. Este é o sexto dia consecutivo em que os novos casos ficaram acima dos 1.000.

Nas últimas 24 horas, o país ultrapassou também a barreira dos 900 internamentos - desde o dia 1 de maio que não se registava um valor igual ou superior. Neste momento, há 916 doentes com covid-19 internados nos hospitais portugueses, são mais 39 face ao último balanço. Destes, 132, mais quatro do que ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, mais 549 pessoas recuperaram da doença, aumentando para 54.047 o total de recuperados no país desde o início da crise pandémica.

As autoridades de Saúde têm 50.91 contactos em vigilância e estão ativos 32.964 casos no país.