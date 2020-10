Gwyneth Paltrow e Kate Hudson revelam piores beijos de Hollywood

As atrizes já protagonizaram vários filmes românticos.

Kate Hudson e Gwyneth Paltrow revelaram no podcast The Goop quais foram os piores beijos que já deram em Hollywood, quando estavam a gravar filmes.

Ambas já protagonizaram vários filmes românticos com alguns dos atores mais cobiçados do cinema, mas a verdade é que nem sempre tiveram as melhores experiências.

Para Gwyneth Paltrow, o seu pior beijo foi Robert Downey Jr porque, segundo conta, “era literalmente como beijar um irmão”.

Kate Hudson revelou que o ator que menos gostou de beijar foi Mathhew McConaughey por parecer que sempre que se beijavam “algo acontecia, como ranho ou vento”, contou.