Equipas de saúde pública vão ser reforçadas com alunos de enfermagem

A diretora-geral da Saúde reconheceu, esta sexta-feira, que "existe uma enorme pressão sobre os serviços de saúde pública", pelo que as equipas de saúde pública estão a ser reforçadas com alunos de enfermagem, que ajudarão a fazer inquéritos epidemiológicos e detetar contactos de risco.

"Estamos com muitos doentes e casos e a investigação epidemiológica implica que a partir de cada caso diagnosticado se vá à procura dos contactos", afirmou Graça Freitas, na conferência de imprensa de hoje, dia em que se registaram mais de dois mil casos pela terceira vez consecutiva.

Nesse sentido, prosseguiu a responsável, "está a ser feito um reforço das equipas de saúde pública" com alunos estagiários, na sequência de "um contacto do Ministério da Saúde com o Ministério do Ensino Superior para que, através das escolas de enfermagem, os alunos dos últimos anos, acompanhados com os professores" pudessem fazer estágio nas unidades de saúde pública, orientados numa fase inicial pela DGS.

Segundo a diretora-geral, esses estudantes vão ajudar a fazer os inquéritos epidemiológicos, a detetar contactos "o mais rapidamente possível" e a acompanhá-los.

O secretário de Estado da Saúde, também presente no último briefing da semana, admitiu que poderá haver um recurso ao setor privado, mas mantém que a prioridade é reforçar o Serviço Nacional de Saúde.

"O SNS tem uma relação já longa e profícua com o setor privado e social", com contactos diários, afirmou Diogo Serras Lopes, assegurando que "caso seja necessário” recorrer-se-á a “soluções desse âmbito". Mas "a prioridade, que já tem alguns anos, é o reforço do SNS e da capacidade do SNS", acrescentou.