Número de casos e óbitos diários voltou a subir em Espanha

Foram registados 15.186 casos e 222 óbitos relacionados com o novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 15.186 casos de covid-19 em Espanha. Comparativamente aos dados de ontem, o número diário de infeções sofreu um aumento - foram registados 12.218 casos do novo coronavírus esta quinta-feira. No total, já foram infetadas 936.560 pessoas no país.

Foram ainda registados mais 222 óbitos relacionados com a doença desde ontem, o que representa uma subida em relação às vítimas mortais confirmadas. Desde o início da pandemia já foram confirmados 33.775 óbitos.

Deram entrada nos hospitais, nas últimas 24 horas, 1.473 pessoas. Em todo o país há 11.784 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 1.768 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intensivos.