Homem e mulher detidos em Setúbal por fortes suspeitas de abuso sexual de menor

Um homem de 60 anos e uma mulher de 50 anos foram detidos, em Setúbal, havendo contra os dois fortes indícios de crimes relacionados com abuso sexual contra uma criança, filha da detida, segundo uma nota da Polícia Judiciária.

O crime era consumado na casa onde os dois suspeitos residiam, em Corroios, no Seixal, de acordo com o Jornal de Notícias. A força de segurança obteve conhecimento do caso através de uma denúncia anónima. Segundo a mesma fonte, os abusos começaram no ano de 2018, quando a menina tinha 11 anos, e prolongaram-se durante dois anos.

"A vítima tem atualmente 13 anos e os presumíveis agressores aproveitaram-se do ascendente e da relação de dependência inerente aos laços familiares, bem como da coabitação, para a sujeitarem a práticas sexuais abusivas e frequentes", pode ler-se no comunicado da autoridade.

Depois de terem sido presentes ao Tribunal do Seixal, na quarta-feira, os dois estão em prisão preventiva. A criança encontra-se atualmente à guarda do seu irmão mais velho, com 27 anos.