Drones de 4,5 milhões novamente em terra

Operações com aeronaves estão interrompidas após incidente que já está a ser investigado.

Os 12 drones comprados por 4,5 milhões de euros pelo Estado para vigiarem as florestas durante a época dos fogos voltaram a parar, depois de um dos aparelhos (em voo de teste) aterrar de emergência em Ferreira do Alentejo (Beja).

Ao SOL, fonte da Força Aérea confirmou que foi aberta uma investigação ao incidente e que as operações com as aeronaves – que também têm vindo a ser testadas para ações de vigilância ambiental e marítima – estão interrompidas até à sua conclusão.