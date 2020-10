Sporting e FC Porto empatam em Alvalade

O Sporting e o FC Porto empataram a dois golos em Alvalade, este sábado, no primeiro clássico da época, jogo a contar para a quarta jornada da Primeira Liga.

O Sporting inaugurou o marcador aos 9’ com um golo de Nuno Santos e Uribe, do FC Porto, fez o empate aos 25’.

Quase em cima do intervalo, aos 45’, Corona marcou o segundo golo dos dragões. Vietto igualou quase ao cair do pano aos 87', fechando o resultado do jogo.

O jogo ficou ainda marcado por vários momentos de tensão, principalmente nos minutos finais da primeira parte, quando o árbitro Luís Godinho assinalou falta de Zaidu sobre Pedro Gonçalves e apontou para a marca de penálti. No entanto, após visualização do VAR, o árbitro voltou atrás com a decisão de marcar grande penalidade a favor do Sporting, o que motivou a irritação do banco leonino. O treinador Rúben Amorim foi mesmo a ser expulso.

FC Porto e o Sporting estão ambos com sete pontos, dois atrás do líder Benfica, embora a equipa de Alvalade tenha ainda um jogo em atraso, com o Gil Vicente.