Mais de 40 casos positivos em Lar da Misericórdia de Castelo de Paiva

O Lar da Misericórdia de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, tem 46 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 28 em utentes e 18 em colaboradores, comunicou, esta terça-feira, o presidente da Câmara, Gonçalo Rocha.

O plano de contingência já foi ativado na instituição e a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, "cumprindo-se tudo o que é determinado nestas situações", adiantou o autarca, citado pela agência Lusa.

Vão ser feitos mais testes esta semana para avaliar a evolução da situação no lar de idosos, garantiu ainda Gonçalo Rocha.

Na origem do surto naquele lar está a deslocação de um utente ao hospital, tendo depois acusado positivo para o coronavírus.

O autarca reconhece o aumento de casos no concelho, mas sublinha que os números estão em linha com a tendência que se observa no país e na região, frisando que "nada está a ser escondido da população" por parte do município.

O presidente da câmara apelou ainda à responsabilidade "de todos, sem exceção", para tentar suster a propagação da doença, num momento que está a ser "muito difícil" e que só uma vacina poderá resolver.