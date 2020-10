Harry e Meghan dizem estar a aproveitar "todo o tempo de qualidade" com o filho

Harry e Meghan Markle participaram, esta terça-feira, no programa Time 100 Talks, da Time. Os duques de Sussex falaram sobre o filho, Archie, de um ano, sobre a pandemia e ainda da Internet, e sobre a forma como o “mundo online” está a afetar as pessoas.

“Estamos apenas a tentar aproveitar todo o tempo de qualidade que temos com o nosso filho e a tentar não perder um único momento de seu crescimento e desenvolvimento - que tem sido realmente especial”, começou por dizer Meghan.

De seguida, Harry falou sobre a forma como a preocupação mundial com o bem-estar parece ter aumentado devido à pandemia da covid-19.

“Acho que quando as pessoas perguntam 'como estás?', sinto que é um caso de, realmente, 'como tu estás?'. Porque nós, antes deste ano, usávamos esse termo e ficavamos satisfeitos com 'estou bem, obrigado'. (…) Este ano é realmente uma questão de 'como, na verdade, tu estás?'", disse o príncipe, que falou depois sobre a disseminação do ódio na Internet.

“O que está a acontecer no mundo online está a afetar o mundo [real]”, disse. “Esta é uma crise global de ódio, uma crise global de desinformação e uma crise global de saúde", acrescentou Harry, que já se tinha pronunciado sobre o perigo das redes sociais num artigo publicado em agosto.

Meghan concordou com o marido e também considerou que o que acontece online nos afeta a um nível “abrangente” e falou sobre a própria experiência.

“Pode parecer muito difícil tentar entender todas as nuances do que acontece online. É abrangente e afeta-nos a um nível multifacetado. E assim começámos com professores e especialistas na área, com 'desertores' de algumas das maiores plataformas, neurologistas - pessoas que nos ajudam realmente a ver isto por meio de uma abordagem holística. E nisto houve relacionamentos, e agora amizades, que formámos com muitas dessas pessoas que têm um objetivo comum de querer fazer este espaço mais saudável e melhor para todos nós", contou.