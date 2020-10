Liga dos Campeões: FC Porto derrotado pelo Manchester City no Etihad

O Manchester City recebeu e venceu na noite desta quarta-feira o FC Porto, em jogo da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões 2020/21.

No Etihad Stadium, os dragões ainda sonharam após inaugurarem o marcador, por Luis Díaz, aos 14 minutos.

Porém, aos 20 minutos, os citizens devolveram a igualdade ao marcador, através de Sérgio Aguero, de grande penalidade.

O conjunto de Pep Guardiola carimbou a reviravolta por Gundogan (65') e selou o resultado final aos 73', por Ferrán Torres.

O trio português João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no encontro frente aos dragões.

No outro duelo deste agrupamento, Pedro Martins levou a melhor no dérbi português, com a vitória (1-0) do Olympiacos sobre o Marselha de André Villas-Boas.