PJ detém homem de 34 anos que disparou contra várias pessoas em festa familiar

A Polícia Judiciária prendeu, esta quinta-feira, um homem de 34 anos suspeito de dois crimes de tentativa de homicídio, em Almada, na margem sul.

No dia 13 de setembro, quando estava numa festa familiar, o homem discutiu com um conhecido e acabou por disparar contra ele. A vítima conseguiu fugir, refugiando-se no barracão onde acontecia a festa, mas o agressor continuou a persegui-lo e a disparar vários tiros, acabando por atingir outra pessoa.

O detido já tinha antecedentes criminais e, depois do sucedido, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.