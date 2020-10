Violência. 'Vivi 5 meses em cativeiro'

Raquel, de 18 anos, afirma ser uma das 11.676 vítimas de violência doméstica referenciadas pela APAV, no ano passado. A mãe apoia-a, mas Esteves Dias, advogado do alegado agressor, narra outra versão dos factos.

Vinte mulheres: é este o número de vítimas de violência doméstica que morreram às mãos dos companheiros entre o início do ano e o dia 15 de agosto.

Os dados foram avançados pelo Observatório das Mulheres Assassinadas, um grupo de trabalho pertencente à União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

Raquel [nome fictício], de 18 anos, poderia integrar hoje esta estatística – e tal só não acontece porque conseguiu escapar de João [nome fictício], agora ex-companheiro, dez anos mais velho. A jovem residente no concelho da Lourinhã assume que foi vítima de violência doméstica durante largos meses. «Vivi cinco meses em cativeiro. Foram os piores dias da minha vida», revela ao SOL, via videochamada, enquanto embala a pequena Alice [nome fictício], de 10 meses.

A odisseia teve início há quatro anos, quando conheceu um amigo do namorado de uma das irmãs. Aos 14 anos, rendeu-se às tentativas de contacto de João, que insistia em travar conhecimento com ela, via Messenger. Quando questionada sobre os motivos por que correspondeu à sedução do homem, respondeu com assertividade: «Dizia que eu era gira. Na altura, estava a haver a festa da Expo Lourinhã. Ele passava por mim, olhava-me, mandava mensagens. Comecei a gostar dele também, e iniciámos uma relação sem os meus pais saberem».

Tal como as mentiras, os segredos também têm perna curta. E a menina não teve hipótese de esconder o namoro quando a mãe, Ana [nome fictício], descobriu que conversava com um adulto.

Ela e o marido falaram sobre o assunto – e decidiram que a melhor solução seria comprar um bilhete para França, com viagem só de ida. «Queriam ver se ele me deixava em paz. Diziam que era muito velho para mim. A minha irmã vive lá e disse que me ajudaria, porque eu já não queria estudar», explica.

Com Raquel longe de Portugal, João começou a importunar os pais desta. Trabalhava como camionista numa empresa, realizando viagens de longo curso, mas aos fins de semana vinha a Portugal. «Ameaçou a minha família», conta Raquel. Mas a menina acreditava mais no namorado do que na família. «Amava-o, fazia-me a cabeça para que eu acreditasse naquilo que dizia», adianta Raquel, especificando que não pedia provas das ameaças, como screenshots das mesmas, porque João implorava que confiasse nele.

Raquel dividia-se entre a dedicação ao namoro e os dias vazios passados em casa quando não comunicava com o homem. «Ela não tinha cabeça para nada, estava sempre agarrada ao telemóvel, às redes sociais», recorda a mãe, adicionando que a filha completou o 6.º ano e não avançou no seu percurso escolar «por causa dele».

Raquel não se enquadra no perfil das vítimas de violência doméstica – que, segundo o Relatório Anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), têm, em média, 42 anos, e 6,3% completaram o Ensino Superior, 4,6% o Secundário e 4,2% o 3.º Ciclo. Das 11.676 vítimas analisadas, a relação entre o agressor e o agredido é, na maioria dos casos, de cariz conjugal.

Passando para as 1473 crianças e jovens alvo de violência doméstica no ano passado, vemos que a média de idades é de 11 anos, e 20,8% completaram o 2.º ciclo do Ensino Básico, tal como Raquel. Todavia, estas vítimas são habitualmente filhas dos agressores. Raquel encaixava-se, pois, no primeiro grupo. Importa ainda referir que, no ano passado, 7,1% das vítimas integravam a faixa etária dos 11 aos 17 anos.

«Ficava maldisposta e acabei por ir ao centro de saúde. Fiz um teste à urina, e primeiro disseram-me que tinha uma infeção urinária». Mas uma análise ao sangue confirmou aquilo em que Raquel jamais pensara: uma gravidez. «Não estava nada à espera. Ele dizia-me que tinha feito testes, que era estéril», disse a jovem. Instalou-se o drama na família. Raquel chorou, disse aos pais que João negava a paternidade. Continuou a mãe: «Por ironia do destino, fui abastecer o carro às bombas da BP, na Lourinhã, e ele [o João] estava lá. O meu marido chamou-o à parte, disse-lhe que o filho só podia ser dele, pois ela não andava com mais ninguém. Também lhe explicou que ele tinha de se responsabilizar. O relacionamento da Raquel com aquele sujeito não era do nosso agrado. Ele não foi nada acessível, mas sim muito agressivo», contou Ana, com o desagrado na face. «Chegou ao ponto de dizer ‘Quando a menina nascer, faremos um teste de ADN. Se a criança não for minha, ponho-vos em tribunal. Se continuarem a chatear-me com este assunto, vamos para o fight’».

Raquel e João: relação com avanços e recuos

Raquel, nas palavras da progenitora, «viveu meses atribulados. Só chorava, estava nervosa». Mas continuava apaixonada. Aceitava os avanços e recuos constantes do namorado. Apesar de não se importar com a gravidez, João levava Raquel a jantar fora, tentava agradá-la ocasionalmente. Tais atos não convenciam, porém, a mãe da adolescente. Que a confrontou: «Ó Raquel, se ele não vai contigo sequer às consultas, o que pretende?’». E a resposta era sempre a mesma: «Ele não quer assumir nada». E adiantou que, após o nascimento, a bebé ficaria a viver com a família.

Mas a realidade não seria tão simples. Raquel já havia sido sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da Lourinhã – que, representada pela presidente, Alexandra Delgado, enviou a seguinte informação, via e-mail, ao SOL: «Em resposta ao solicitado, e de acordo com o preceituado nos artigos 88 e 90.º, da Lei n.º 147/99 de 1 de setembro, na sua redação atual, cumpre informar que os processos de promoção e proteção, encontram-se arquivados nesta CPCJ, tendo sido remetidos aos Serviços do Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de Torres Vedras, em 06/12/2016 e 21/07/2020, respetivamente, este último para apensação ao processo da mãe que já decorria naquele Tribunal».

