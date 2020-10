Adele regressa à televisão e brinca com perda de peso | VIDEO

Adele, 32 anos, mostrou pela primeira vez a sua nova imagem depois da perda de peso este sábado, dia 24, quando apresentou o Saturday Night Live.

No monólogo de abertura, aproveitou para fazer referência aos 45 quilos que perdeu no último ano, brincando com a situação. "Sei que eu pareço diferente desde a última vez que me viram, mas por causa das restrições da Covid-19, tive que viajar mais leve e trouxe apenas metade de mim, então esta é a metade que escolhi", disse, o que mereceu vários aplausos por parte da plateia.

Adele não lança um álbum desde 2015 e os fãs não perdoam e têm especulado ultimamente sobre se estará próxima a data para o lançamento de um novo. Adele respondeu: “o meu álbum ainda não está pronto. Prefiro pôr umas perucas, tomar uma ou seis copos de vinho e ver o que acontece!”, brincou.