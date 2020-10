Luís Pina condenado a quatro anos de prisão pela morte de adepto italiano junto ao Estádio da Luz

Luís Pina, o principal arguido no processo do atropelamento mortal do adepto italiano de futebol Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz em Lisboa, em 2017, foi condenado, esta sexta-feira, a quatro anos de prisão efetiva.

O arguido, membro da claque benfiquista No Name Boys, foi considerado culpado de homicídio por negligência grosseira, moldura menos gravosa do que aquela que tinha sido pedida pelo Ministério Público.

Durante as alegações finais, Carlos Melo Alves, o advogado de Luís Pina, pediu a absolvição, tendo admitido, no entanto, que este pudesse ser condenado por homicídio por negligência consciente.

Carlos Melo Alves já anunciou que vai recorrer da decisão. Sublinhe-se que a lei permite que as penas até cinco anos sejam suspensas na sua execução, mas o tribunal optou por não o fazer, justificando a decisão com o "grau elevado de ilicitude e de culpa" do ato e o "passado criminal" do arguido.

Os restantes 21 arguidos no processo foram todos absolvidos dos crimes de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio, não tendo os alegados confrontos entre as claques do Benfica e do Sporting ficado provados em tribunal.