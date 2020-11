Morreu Tom Veiga, ator que dava vida ao papagaio Louro José

O ator Tom Veiga, conhecido por dar vida ao papagaio Louro José no programa da Globo “Mais Você”, foi encontrado morto em sua casa, anunciou a atriz Deborah Secco nas redes sociais. “Que tristeza. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos do Tom. Todo carinho para você, Ana Maria Braga”, escreveu.

Também Ana Maria Braga, companheira do papagaio mais famoso do Brasil no pequeno ecrã, já reagiu à morte do mesmo. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais”, começou por referir a apresentadora numa publicação onde reuniu várias fotografias com Tom. “A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, concluiu.

Até ao momento não é conhecida a causa da morte do ator de 47 anos. A Polícia Federal brasileira está a investigar o caso.