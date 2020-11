Pastor do icónico anúncio 'Tou xim?' da Telecel mudou de sexo: "Agora consigo ser verdadeira"

João Vaz tornou-se num dos rostos mais conhecidos do país em 1995, quando protagonizou o icónico anúncio ‘Tou Xim’, da Telecel. Esta segunda-feira voltou aos ecrãs, mas como Maria João Vaz para falar sobre a sua mudança de sexo.

No programa a Tarde é Sua, da TVI, Maria João contou que foi em 2018, aos 54 anos, já depois de se ter casado e ter tido três filhas, que decidiu iniciar o processo. A atriz falou sobre a forma como tentou, durante toda a sua vida, encontrar a própria identidade.

Maria João revela que as filhas não se afastaram e têm feito um esforço “grande” para lidar com esta mudança. A atriz contou ainda que o facto de ter conhecido outra mulher transexual lhe trouxe um grande apoio durante o processo.

Ainda assim, Maria João confessa que ainda não fez as pazes com o passado, sobretudo quando vê imagens do anúncio onde se tornou conhecida. "Não me sinto confortável porque não me identifico com aquela pessoa. É um renegar. Quando vejo fotografias antigas, é muito esquisito. Agora consigo ser verdadeira e olhar-me ao espelho", confessou.