Donald Trump faz apelo ao voto...a dançar a música YMCA | VÍDEO

O Presidente dos Estados Unidos partilhou no Twitter uma montagem de vários vídeos seus a dançar ao som do tema YMCA.

Donald Trump decidiu fazer um apelo ao voto na madrugada desta terça-feira para que os americanos votem nas eleições presidenciais ao publicar no Twitter um vídeo seu a dançar a música YMCA, dos Village People.

Perto das 3h00 da manhã em Washington, o Presidente dos Estado Unidos partilhou um vídeo que junta vários momentos em que aparece a dançar nos comícios que tem dado por todo o país.

A montagem foi publicada originalmente por uma conta do Twitter com o nome “4 MORE YEARS”, ou seja, “Mais quatro anos”, e Donald Trump aproveitou a deixa para pedir aos cidadãos que “Votem! Votem! Votem!”, escreveu na legenda.

Veja o vídeo: