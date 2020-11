Kanye West processado por não pagar a funcionários

As polémicas à volta de Kanye West não param de chegar: desta vez o rapper está a ser processado por não ter pagado a alguns colaboradores do espetáculo 'Kanye Wet Nebuchadnezzar Opera', que se realizou em novembro do ano passado.

Segundo o site The Blast, que teve acesso a documentos oficiais, uma cabeleireira disse que não foi paga e que “falharam com dezenas de outras pessoas que prestaram serviços na produção, incluindo figurantes".

O grupo de funcionários quer processar o artista em pelo menos 1 milhão de dólares, uma vez que “supervisionaram, controlaram e administraram a produção, e os funcionários prejudicados trabalharam muitas horas na produção e não foram pagos em tempo útil pelo seu trabalho".

O músico é acusado igualmente de não ter pagado horas extra e de não passar recibos aos trabalhadores.