Taxista sofre graves queimaduras ao acender isqueiro depois de desinfetar as mãos

Um taxista sofreu graves queimaduras ao acender um isqueiro pouco depois de desinfetar as mãos.

De acordo com o Mirror, Brian Hutchinson, tinha acabado de deixar um cliente em Newcastle, Inglaterra, quando decidiu desinfetar as mãos. Logo de seguida, o taxista, de 42 anos, apercebeu-se que tinha sido deixado um isqueiro no banco de trás do veículo. Ao testar o isqueiro para ver se funcionava, e com o líquido ainda húmido nas suas mãos, rapidamente se formou uma bola de fogo que lhe apanhou a cara e se espalhou para as pernas.

Brian sofreu graves queimaduras e teve de ser submetido a diversas cirurgias, durante as últimas sete semanas.

O homem relata o incidente como “ir ao inferno e voltar” e disse que entrou em choque antes dos paramédicos chegarem. Brian recorda-se que lhe foi dada morfina, mas que a dor era horrível quando o seu efeito passava.

O taxista enfrenta agora um longo período de recuperação e lembra que naquele dia utilizou uma mistura de diferentes desinfetantes para higienizar as mãos.

"Estava a comprar vários frascos diferentes e a colocar numa garrafa maior porque era mais fácil de colocar por ser taxista", disse.