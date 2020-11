PSP acaba com festa com dezenas de estudantes em Coimbra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) terminou, na madrugada desta sexta-feira, com uma festa de estudantes, em Coimbra.

“Cerca das 02:30 da madrugada de hoje, elementos afetos à Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial deste Comando terminaram com uma festa de estudantes, numa residência”, revela uma nota do Comando Distrital da PSP, citada pela agência Lusa.

Depois de terem “conhecimento do referido evento”, na Rua José de Almeida, em Coimbra, os agentes deslocaram-se ao local, onde constataram que havia “bastante ruído, com música em simultâneo, bem audível do exterior” do edifício.

“Como a festa decorria numa cave da residência, os agentes confirmaram a presença e convívio de cerca de trinta jovens que, ao se aperceberem da presença policial, apagaram as luzes e terminaram com o ruído”, refere a PSP.

A maior parte dos estudantes “refugiou-se por várias divisões, sendo apenas possível identificar 11 indivíduos entre rapazes e raparigas, com idades compreendidas entre os 20 e 21 anos, todos de nacionalidade espanhola”.

“Todos os participantes são estudantes de Erasmus na Universidade de Coimbra”, revela a força de segurança, que acrescenta ainda que não foi possível “identificar quem foi o organizador” do evento.

Os estudantes identificados foram “advertidos de que se encontravam a violar as regras do estado de calamidade em vigor e das consequências daí resultantes, nomeadamente do respetivo processo de contraordenação”.