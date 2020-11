Time Out Market Lisboa vai encerrar temporariamente

Em causa estão as novas medidas de restrição que impõem recolher obrigatório a partir das 23h durante a semana e a proibição de circulação após as 13h aos sábados e domingos nos dois próximos fins de semana.

O Time Out Market Lisboa – instalado no Mercado da Ribeira – vai encerrar temporariamente a partir de hoje. Em causa estão as medidas mais restritivas anunciadas pelo Governo para as próximas semanas e que inclui recolher obrigatório a partir das 23h durante a semana e a proibição de circulação após as 13h aos sábados e domingos.

Face a este cenário, a administração já comunicou aos lojistas que os contratos vão ficar suspensos durante o período de encerramento temporário, tal como aconteceu no período entre março e julho.

“A nossa missão passa por mostrar o melhor de Lisboa e vamos continuar a fazê-lo sempre que houver condições para isso. Manter aberto um espaço que concorre diretamente com os melhores negócios da cidade não faz sentido. Iremos continuar a promover o trabalho de todos os nossos lojistas, nas suas localizações originais e tentaremos ajudar a cidade a superar este momento difícil, na medida e com os recursos que temos”, revelou João Cepeda.

De acordo com a administração do mercado, que esta é a “atitude mais responsável e solidária” para com os colaboradores e parceiros, uma vez que há cada vez menos clientes na restauração e no comércio.

Uma medida que, segundo João Cepeda, gostaria que os restantes senhorios da cidade pudessem aderir: “M ais uma vez apelamos a que os senhorios possam suspender as rendas dos seus espaços comerciais. É a única forma para que a cidade possa renascer de forma dinâmica, assim que as condições de saúde pública o permitam”.

E lembra que este espaço também representa “um projeto de lazer, é uma experiência mais do que conveniência, pelo que o dever cívico de recolhimento imposto pelo Governo constitui um motivo de força maior que não podia ter outra consequência”.

Para já, ainda não é adiantada nenhuma data para a sua reabertura. O Time Out Market é um conceito criado de raiz pela equipa da revista Time Out Portugal em 2014. Conta com 25 restaurantes, sete bares, seis bancas, um quiosque, duas lojas, um espaço de cowork, uma academia de cozinha e uma sala de espetáculos.