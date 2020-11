Encontrou menina de sete anos em escadas de prédio e aproveitou momento para forçá-la a ato sexual

Abuso sexual foi cometido quando o suspeito encontrou a menor nas escadas do prédio onde esta reside.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um homem, de 53 anos, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática de, pelo menos, um crime de abuso sexual de crianças. A vítima é uma menina, de 7 anos.

A PJ revela, em comunicado, que a investigação efetuada permitiu apurar que, no passado mês de agosto, o suspeito aproveitou-se da relação de confiança e de proximidade que mantinha com a família da vítima para forçar a criança à prática de um ato sexual, num momento em que ambos se encontravam em convívio nas escadas do prédio onde a menor reside.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.