Portugal ultrapassa os três mil mortos por covid-19 com mais de 60 óbitos nas últimas 24 horas

As autoridades de saúde revelaram, esta terça-feira, que nas últimas 24 horas morreram devido à covid-19 mais 62 pessoas, menos uma do que ontem, e que surgiram 3.817 novos contágios. No entanto, o número de casos ativos baixou graças ao maior número de recuperados, num só dia, desde o final de maio.

O novo balanço atualizou assim o total de vítimas mortais para 3.021 e o número de infeções confirmadas desde o início da pandemia para 187.237.

A região Norte continua a concentrar a maioria dos novos contágios, tendo registado mais 2.663 infetados, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 736 contágios, o Centro soma 290, o Algarve 57 e depois o Alentejo com 41. Já os Açores reportaram mais 21 infeções, enquanto a Madeira contabilizou nove.

Das 62 mortes associadas ao coronavírus, 31 ocorreram na região Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Centro e três no Alentejo.

Trata-se de dois homens na faixa etária dos 40-49 anos, uma mulher entre 50-59 anos, cinco homens e duas mulheres entre 60-69 anos, oito homens e cinco mulheres de 70-79 anos e 19 homens e 20 mulheres com 80 ou mais anos.

Em relação ao número de doentes internados, este continua a subir, estão agora hospitalizadas mais 91 pessoas – de um total de 2.742 - do que ontem. Por outro lado, em Unidades de Cuidados Intensivos encontram-se agora 382 infetados, menos nove do que no balanço anterior.

Destaque ainda para os dados sobre os doentes que recuperaram, só nas últimas 24 horas mais 4.795 pessoas foram dadas como curadas, o maior número desde 24 de maio, elevando para 106.878 o número de infetados que deixaram de ter a doença ativa.

Este salto nos recuperados diários foi também o responsável pelo decréscimo, pela primeira vez nos últimos sete dias, do valor dos casos ativos que são agora 77.338, menos 1.040 do que na segunda-feira. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão agora 90.063 contactos.