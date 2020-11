Rosto de estátua mal restaurada é comparado ao de Donald Trump

Vários internautas reagiram com indignação a mais um restauro fracassado em Espanha

A restauração de uma estátua num edifício emblemático em Palencia, Espanha, está a ser alvo de críticas, piadas...e comparações com Donald Trump. Depois de um pintor indignado partilhar o resultado final das obras, as imagens rapidamente começaram a ser comentadas por outros internautas.

“As fotos estão um pouco desfocadas, mas dá para perceber perfeitamente [...] Alguém fez esta obra-prima e garanto que deve ter cobrado por isto. Mas mais culpa tem a pessoa que encomendou [este trabalho]. Parece uma personagem de desenhos animados", denuncia o homem, referindo que a atrocidade pode ser vista num dos edifícios mais emblemáticos da cidade”, escreveu Antonio Capel na legenda das fotografias que partilhou no Facebook, no sábado.

Na caixa de comentários da publicação, alguns utilizadores classificaram esta obras de restauro como “uma vergonha” e “uma falta de respeito”. “O meu filho faz bonecos de plasticina mil vezes melhor”, “parece um palhaço”, disseram alguns dos internautas.

Até o jornal britânico The Guardian escreveu um artigo sobre o sucedido, dizendo mesmo que o rosto atual da estátua se parece com o de Donald Trump. "O que em tempos foi o rosto sorridente de uma mulher ao lado de algum gado foi substituído por um semblante rude que tem uma ligeira semelhança com o atual presidente dos EUA, Donald Trump".

Recorde-se que este não é o primeiro caso em Espanha de um monumento ou peça de arte que ficou arruinado depois da sua restauração. Ainda hoje o restauro do fresco ‘Ecce Homo’, de Elías García Marquez, continua a ser comentado depois de uma paroquiana de 80 anos ter desfigurado completamente o rosto da figura representada

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fantonio.capelartista%2Fposts%2F418872299515257&show_text=true&width=552&appId=1370431696388438&height=811" width="552" height="811" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>