Sacha Baron Cohen celebra derrota de Trump e diz ter novo alvo

Sacha Baron Cohen, o autor do filme Borat, celebrou a derrota de Donald Trump nas eleições norte-americanas, nas redes sociais, e mostrou ter um novo alvo. "Um já caiu, falta o outro", escreveu Sacha Baron Coehn, numa fotografia onde se pode ver o ainda Presidente norte-americano Donald Trump e Marck Zuckerberg.

Recorde-se que o ator é um feroz crítico do Facebook. Depois desta publicação, Sacha Baron Cohen afirmou que vivemos "um momento perigoso" e sublinhou que o "Facebook está a espalhar as mentiras dele [Donald Trump] sobre fraude eleitoral e deixou ainda um recado a Zuckerberg: "Mark, a história julgar-te-á pelo que fizeres a seguir".

Recorde-se que no novo filme de Sacha Baron Cohen, o seu personagem Borat invadiu um evento do Partido Republicano para oferecer a sua filha ao vice-presidente Michael Pence. Também o advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, foi apanhado numa cena comprometedora num quarto de hotel. Depois de ser entrevistado por uma jovem, a atriz que interpreta a filha de Borat no filme, sobre a resposta da administração Trump à pandemia de covid-19, a atriz convida Giuliani para uma bebida no seu quarto. O advogado acaba por deitar-se na cama e aparenta começar a colocar as mãos dentro das calças para se tocar na presença da jovem.

This is a dangerous moment. Trump won’t concede. Facebook is spreading his lies about voting fraud.



Mark—history will judge you by what you do next.



You have a choice—stand with Trump or stand with democracy.



The whole world is watching. pic.twitter.com/1L12lJN9GK