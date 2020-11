Casal morreu devido à covid-19 com apenas um dia de diferença em Matosinhos: "Uma imagem vale mais do que mil palavras"

Um casal de idosos, que deu entrada no Hospital Pedro Hispano devido à covid-19, morreu com apenas um dia de diferença. A história foi partilhada pela Unidade de Saúde Local de Matosinhos, que engloba o Hospital Pedro Hispano, nas redes sociais e já se está tornar viral, depois de tocar o coração dos utilizadores.

A Unidade partilhou ainda uma imagem, que foi antes tornada pública pela família, e que mostra os idosos de mão dada nas camas de hospital.

“Sim, uma imagem vale mais do que mil palavras... não precisando de legenda poderia ser somente 'AMOR'. Entraram ambos positivos ao COVID-19 no Hospital Pedro Hispano, com cerca de 24 horas de diferença, e partiram com a mesma diferença. Mas porque, hoje, mais do que nunca, a humanização dos cuidados é muito importante, a Equipa da Ala O, onde estiveram internados, tudo fez para que partissem em paz, proporcionando-lhes o momento a que tinham direito com toda a calma, tranquilidade e serenidade. Momento que foi partilhado com a família que também pode estar presente com cada um, com todas as medidas de segurança”, lê-se na publicação partilhada no Facebook, esta sexta-feira.