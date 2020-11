Covid-19. E depois do negativo?

Até hoje, perto de 200 mil portugueses já testaram positivo para a covid-19. Mais de 3000 morreram devido às complicações que a pandemia lhes trouxe. Aqueles a quem o vírus infetou podem ficar com mazelas permanentes, tanto físicas como psicológicas. Para que se evitem complicações graves, é necessário um acompanhamento cuidado mesmo depois de o teste dar negativo. Mas isso nem sempre acontece.

Oito meses de complicações

Ana Loura é o exemplo disso. Tem 58 anos e vive em Santa Maria, nos Açores. A 17 de fevereiro apanhou um voo para ir ao evento Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, onde marcou presença o escritor Luís Sepúlveda, que acabou por morrer vítima de covid-19 a 16 de abril. Apesar de não ter contactado com o escritor – «para desgosto meu, que gosto muito dele», admite – Ana esteve perto de um amigo comum. Mas não acredita que tenha sido contagiada no evento. «Antes já me sentia meia adoentada» – na altura pensou que se trataria da rinite alérgica.

Quando veio para o continente, ficou a tomar conta da mãe, de 94 anos, mas pelo fim de fevereiro essa tarefa tinha-se tornado impossível devido às febres altas e ao cansaço. Dia 1 de março ligou à saúde 24 – esperava ser contactada pelo delegado de saúde ainda no próprio dia. Esse telefonema não aconteceu, o que a obrigou a ligar de novo, passados dois dias. O contacto com o delegado de saúde só se concretizou a 5 de março. «Pode estar descansada, não é covid», garantiu-lhe o delegado. Aconselhou-a a dirigir-se às urgências do Hospital mais próximo, mas que não referisse «que esteve nas Correntes d’Escritas porque se não eles vão complicar a coisa, vão acionar o procedimento covid e não é covid». No dia seguinte foi analisada na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. A médica pediu-lhe que fizesse uma TAC, mas foi para casa com «antibióticos, anti-inflamatórios e cortisona, tudo muito mais forte do que aquilo que me tinham receitado da primeira vez», conta Ana Loura. «Dia 8 de março estava a morrer». No dia 11 de março de manhã voltou a ser atendida na Santa Casa devido aos 40 graus de febre e ao mal-estar extremo que sentia. Atendeu-a a médica que lhe tinha pedido o exame dias antes. «Disse:_‘Venha comigo’, e levou-me para um quartinho e vestiu-me aqueles fatos que toda a gente conhece. Nessa altura, caí na realidade. Toda a gente dizia que não e ela dizia que talvez». Na madrugada do dia seguinte foi transferida para o Hospital de São João e recebeu o seu primeiro teste positivo. Contactou o delegado de saúde para o informar que, afinal, estava positiva, ao que ele respondeu «segundo os critérios, não era considerada doente de covid».

Depois de ter sido detetada com o novo coronavírus, Ana ficou nos cuidados intensivos durante 6 dias e no internamento durante outros 23. A açoriana confessa que no hospital «foram impecáveis até ao dia em que me quiseram mandar para casa». Nesse dia, duas semanas depois de estar internada, recusou. Tinha a mãe em casa, ainda infetada, e a filha «a cuidar em exclusivo da minha mãe». Outro problema foi o facto de os voos para os Açores estarem suspensos. Só teve oportunidade de ir para casa em junho. E só nesse mês, também, lhe marcaram a primeira consulta de acompanhamento, dois meses depois de ter estado internada. Quando se queixou da dificuldade em respirar e do cansaço, disseram-lhe que era tudo normal e que passaria com o tempo. «Não auscultaram nem nada». Na altura de marcar finalmente o voo de regresso a casa, voltou a realizar um teste à covid que deu novamente positivo. «Entrei em pânico, porque ninguém explica nada a ninguém. Ninguém me disse ‘Olhe que, apesar de estar curada, existe a probabilidade de, durante um tempo, virem testes positivos’. Caiu-me o mundo em cima. Isto aconteceu a um domingo, dia 14 de junho, só que ao domingo ninguém atende o telefone a ninguém, está tudo a festejar o domingo nas suas casas». Com a ansiedade de regressar a casa a crescer cada vez mais, contactou a delegação regional de saúde. A resposta do delegado de saúde permanece em conformidade com aquilo que já tinha dito antes: «Oh, minha senhora, isso não é nada, você está curada, isso são resquícios, no teste tanto deteta quando o vírus está vivo como quando está morto». Em conformidade, foi passado a Ana um documento a dizer que estava curada, para que ela o enviasse para o governo regional dos Açores de modo a poder ir para casa. Mas o documento não foi aceite e a açoriana viu-se obrigada a esperar mais 14 dias no continente. Só com o teste negativo na mão, pôde finalmente voltar para os Açores. Mas nem por isso a situação se resolveu por completo.

