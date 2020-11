Enfermeira infetada com covid-19 diz que foi obrigada a trabalhar 10 dias em lar de Ourém

Uma enfermeira infetada com covid-19 diz que foi obrigada a trabalhar dez dias seguidos num lar de idosos, em Ourém, e que só este sábado, depois de partilhado a sua situação nas redes sociais, é que regressou a casa.

O pedido de ajuda da enfermeira no Facebook gerou indignação e centenas de comentários, incluindo o da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

A enfermeira Susana Poeta revela que foi diagnosticada com covid-19 no dia 4 de novembro e afirma ter sido impedida de sair da instituição em Ourém até à realização de novo teste, com resultado negativo. Realizou novo teste na passada sexta-feira e acabou por denunciar a sua situação no Facebook, receando que fosse obrigada a ter de ficar a trabalhar mais 10 dias.

"Neste momento estou exausta, sou a única enfermeira, trabalhei todos os dias porque tinha que dar temperaturas e sintomas dos utentes, vigiar dia e noite, há 10 dias que mal durmo. Serei obrigada a permanecer mais 10 dias na instituição? Estou a cuidar de pessoas, quem cuida de mim?", escreveu a enfermeira.

Vários comentários surgiram em pouco tempo, destaque para o de Ana Rita Cavaco que respondeu: "Estás positiva, vais imediatamente para casa até estares bem. Palavra de honra".

A bastonária acabou por partilhar a história na sua própria página de Facebook, onde deixou muito clara a sua posição: "Só um pequeno aviso à delegada de saúde desta zona e ao lar residência Sénior Geração de Elite em Ourém. Ou deixam sair de imediato esta enfermeira, cumprindo a norma da DGS que é muito clara, positivos não trabalham, ou terão uma queixa-crime por sequestro".

Ao final da tarde de sábado, Susana Poeta viria a informar que já estava em casa.