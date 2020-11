Hospitais do Norte podem ficar sem capacidade de resposta nos cuidados intensivos dentro de cinco dias

A taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos dos hospitais da Região Norte situa-se por esta altura nos 96%. Quer isto dizer que se os números da covid-19 continuarem a crescer em Portugal, em menos de uma semana pode mesmo deixar de haver capacidade de resposta nestes hospitais, afirma o diretor de Medicina Intensiva do Hospital de São João ao Jornal de Notícias.

“Estamos numa zona que preocupa e, se nada ocorrer, em cinco dias a totalidade das camas de Medicina Intensiva destinada a Covid-19 na ARS Norte ficará esgotada”, disse José Artur Paiva ao mesmo jornal, na edição impressa desta segunda-feira.

Entre os dias 13 e 14 de novembro, sexta-feira e sábado, o Hospital de S. José, em Lisboa, recebeu cinco doentes dos hospitais de Penafiel, Pedro Hispano, em Matosinhos, de Bragança e de Guimarães, adiantou a agência Lusa.

No total, por todo o país, a média de ocupação das unidades de cuidados intensivos dos hospitais é de 86%. O diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, afirma que o hospital está “quase em esgotamento de recursos”.