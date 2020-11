Homem morre depois de ser atingido por árvore de grande porte em Barcelos

Um homem morreu, esta terça-feira, depois de ter sido atingido por uma árvore de grande porte, em Milhazes, no concelho de Barcelos, segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga à Lusa.

O alerta foi registado às 11h50. De acordo com a GNR, que tomou conta da ocorrência, ainda não estão apuradas as circunstâncias do acidente, mas tudo aponta para um acidente de trabalho. A vítima, com cerca de 50 anos, "estaria a cortar a árvore e terá sido atingida pela mesma".

Apesar de terem sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e uma viatura médica de emergência e reanimação, o homem não resistiu aos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado no local.