Instituição de apoio a deficientes em Valpaços tem 20 casos positivos de covid-19

A estrutura residencial da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Valpaços tem 20 casos de covid-19 – 11 utentes e nove colaboradores.

Em comunicado, a autarquia revelou que os casos na Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) foram detetados na terça-feira e que, tanto os infetados, como as pessoas que com eles contactaram "estão a ser devidamente acompanhados pelas autoridades de saúde".

A nota, assinada pelo presidente, Amílcar Almeida, refere ainda que a câmara irá "manter o acompanhamento ativo e continuo da evolução do surto, assumindo as decisões e as medidas que, a cada momento, se revelarem necessárias à proteção da saúde de todos".

No Facebook, a APPACDM esclareceu que os casos de covid-19 detetados são referentes à estrutura residencial de Valpaços e que as equipas a trabalhar em cada uma das respostas sociais daquela associação "são distintas".

Nas outras duas estruturas - os Centros de Atividades Ocupacionais de Valpaços e Vilarandelo - não há "até ao momento qualquer caso a registar".