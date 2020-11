Vaticano investiga like deixado pelo Instagram do Papa Francisco em foto provocadora de modelo

Quem gere as redes sociais do pontífice é uma equipa de comunicações

O Vaticano vai investigar o like feito pela conta oficial do Papa Francisco do Instagram na fotografia provocadora de uma modelo brasileira, Natalia Garbitotto, onde esta aparece com roupas muito curtas.

Segundo a Catholic News Agency, que cita fonte próxima do gabinete de imprensa da Santa Sé, o caso está a ser investigado para perceber como é que o like na foto da modelo de 27 anos aconteceu, uma vez que a conta do Papa Francisco, com 7,4 milhões de seguidores, não é gerida pelo próprio, mas sim por uma equipa de comunicações.

“O papa não é como Donald Trump, ele não anda com o telemóvel ou com o computador atrás para escrever tweets ao longo do dia”, explicou o editor da versão inglesa do jornal católico La Croix, Robert Mickens, ao The Guardian.

“Ele aprova, por exemplo, alguns tweets. Mas os likes não. Em ocasiões muito raras ele quis escrever um tweet sobre algo que estava a decorrer ou durante uma emergência”, explica o correspondente sediado em Roma. “Portanto, ele não terá nada a ver com isto. É o departamento de comunicações. Como isto aconteceu… sabe-se lá”.

Recorde-se que Natalia Garbiotto chegou a reagir ao like da conta do Papa Francisco, que foi retirado momentos depois, mas captado por alguns seguidores e divulgado nas redes sociais. “Pelo menos vou para o paraíso”, escreveu a modelo no Twitter.