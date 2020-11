Rita Pereira e Guillaume Lalung mostram pela primeira vez o rosto do filho | Fotos

Rita Pereira e a família estão de férias nos Açores. Quase dois anos depois de ter sido mãe, a atriz mostrou, pela primeira vez, o rosto do filho.

“Aqui está o Lonô. O amor estampado nos rostos”, escreveu a também apresentadora, na legenda da publicação partilhada no Instagram, onde mostra várias fotografias onde surge ao lado do filho e do companheiro, Guillaume Lalung.

De realçar que a atriz partilhava várias imagens do filho, mas decidiu tapar-lhe sempre o rosto com óculos escuros ou emojis. Guillaume decidiu brincar com a situação e partilhou as mesmas imagens que Rita Pereira, mas desta vez são os pais do pequeno Lonô que surgem de óculos de sol.

“Bora mudar de lugares. Acho que está na hora de apresentar o Lonô”, escreveu.