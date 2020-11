Escolas encerradas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Proibido sair do concelho nos próximos dois fins de semana

António Costa anunciou, este sábado, as medidas de combate à covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prorroga por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal. O primeiro-ministro começou por agradecer "o esforço dos portugueses" para cumprir as medidas impostas durante o Estado de Emergência mas sublinha que o "número de novos casos continua a ser extremamente preocupante" e que os resultados obtidos "são ainda insuficientes".

Para controlar a pandemia, o país será então dividido em quatro, considerando as diferentes situação epidemiológicas que cada concelho enfrenta, a partir das 00h de terça-feira, dia 24 de novembro. Existem agora concelhos de risco moderados, onde existem até 240 casos por 100 mil habitantes, concelhos de risco elevado, onde existem 240 até 400 casos por 100 mil habitantes, concelhos de nível de risco extremamente elevado, onde são registados entre 400 a 960 casos por 100 mil habitantes, da qual constam 80 concelhos, e ainda concelhos nível de risco muito elevado, onde existem mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, da qual constam 47 concelhos.

No dia 30 de novembro e no dia 7 de dezembro, as escolas irão ser encerradas e irá existir uma tolerância de ponto nestes dois dias para evitar o aglomerado de pessoas na sexta-feira. O primeiro-ministro apelou ainda às entidades privadas que dispensem os trabalhadores nestes dias.

Será proibida a circulação entre concelhos das 23h00 de 27 de novembro às 5h00 de 2 de dezembro e das 23h00 de 4 de dezembro às 5h00 de 9 de dezembro em todo o continente.

Irá manter-se a proibição de circulação entre as 23h00 e as 05h00 durante os dias de semana nos concelhos de risco elevado ou mais. Vão ser ainda realizadas ações de fiscalização para vigiar cumprimento de teletrabalho obrigatório

Uma das proibições mais restritivas é a proibição de circulação nos concelhos de risco extremamente elevado ou mais, onde existem mais de 960 casos por 100 mil habitantes registados nos últimos 14 dias, entre as 13h e as 05h00 nos fins de semana. Ainda nas vésperas de feriado, os estabelecimentos comerciais vão ter de encerrar portas a partir das 15 horas