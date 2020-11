Portugal recebeu símbolos da Jornada Mundiais da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) chega a Lisboa em 2023. Hoje, representantes do país receberam os símbolos que marcam este importante evento do calendário Católico.

Numa missa presidida pelo Papa Francisco, a delegação portuguesa recebeu a Cruz Peregrina e a réplica do ícone da Nossa Senhora “Salus Populi Romani”. A entrega estava inicialmente marcada para abril, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19. Hoje, a entrega aconteceu na Basílica de São Pedro, onde se encontravam presentes os cardeais portugueses Tolentino Mendonça e Manuel Clemente.

Do Panamá, onde a jornada aconteceu pela última vez, para Portugal, os símbolos marcam o início da JMJ de 2023, que o Papa Francisco anunciou passará a ser celebrado no Dia de Cristo Rei, em vez do Domingo de Ramos, como acontecera até agora.

É na Sé de Lisboa que os símbolos ficarão agora. A comitiva portuguesa é presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, incluindo também o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.