Fátima Lopes manda indireta após trocas na TVI

A apresentadora Fátima Lopes deixa de ter um um programa diário para passar a conduzir um formato semanal, a mudança, realizada já sob a direção de Cristina Ferreira, tem feito ‘correr muita tinta’ nas redes sociais, tendo chegado a haver mesmo troca de acusações e recados.

Agora parece ter havido mais uma dessas indiretas, uma vez que Fátima Lopes partilhou uma frase enigmática, da autoria da escritora Maya Angelou.

"Podes não conseguir controlar todas as coisas que te acontecem, mas podes decidir não ser definida por elas", lê-se na imagem que a apresentadora publicou na sua conta de Instagram, e que pode ser interpretada como uma reação às mudanças internas na TVI, com o regresso de Cristina Ferreira, agora com cargo de chefia, ao canal.